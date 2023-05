Maciej Stuhr po raz pierwszy otworzył się na temat skandalu z jego ojcem. "Życie toczy się dalej. Co mamy zrobić?!"

W marcu zapadł wyrok w sprawie 76-letniego aktora. Sąd uznał Jerzego za winnego prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, skazując gwiazdora na karę grzywny w wysokości 200 stawek dziennych oraz pozbawiając prawa jazdy na trzy lata. W poniedziałek jego syn udzielił pierwszego wywiadu po tych smutnych wydarzeniach. Aktor w rozmowie opowiedział również o swojej 23-letniej córce.

Maciej Stuhr szczerze o rajdzie jego ojca. "To był bardzo trudny czas"

Kuba Wojewódzki w rozmowie zadał pytanie aktorowi, czy wypadek jego ojca zmienił coś w ich relacji? Czy powiedział on coś nowego o ich relacji? Maciej Stuhr odpowiedział, że był to dla niego bardzo trudny czas i było mu smutno z powodu tego incydentu.

- Było mi strasznie smutno, no naprawdę, to był trudny czas i w pewnym sensie jest, chociaż życie toczy się dalej, co mamy zrobić? - powiedział Maciej Stuhr.

Aktor opowiedział również o kontakcie z 23-letnią córką, która nie poszła w jego ślady i dziś układa sobie życie z dala od blasku fleszy.

