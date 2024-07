Arcyelegancka Małgorzata Kożuchowska na mszy za Jerzego Stuhra

Małgorzata Kożuchowska zawsze darzyła Jerzego Stuhra ogromnym szacunkiem. Gdy wybitny aktor zmarł, była gwiazda "M jak miłość" udzieliła przejmującego wywiadu telewizji Polsat News. Małgorzata Kożuchowska podkreśliła, że Jerzy Stuhr to "mistrz" i "pedagog". Wspominała też spotkanie na planie filmu "Kiler". Ona była wówczas bardzo młodą aktorką, a on już artystą z wielkim dorobkiem. - To spotkanie mnie niezwykle stresowało, a on podszedł do mnie jak przyjaciel. Jakbyśmy byli kolegami z planu, którzy znają się wiele lat - mówiła Małgorzata Kożuchowska. Gwiazda "M jak miłość" osobiście przyszła pożegnać swojego mistrza na specjalną przedpogrzebową mszę, którą za duszę Jerzego Stuhra odprawił ks. Andrzej Luter. Małgorzata Kożuchowska - jak zawsze - zaprezentowała się z wielką klasą. Wyglądała arcyelegancko w czarnej sukni i ciemnych okularach. Do tego miała gustowną niewielką torebkę i białe perły na szyi.

Przedpogrzebowa msza i pogrzeb Jerzego Stuhra. Ksiądz wspominał o wierze aktora

Podczas przedpogrzebowej mszy za Jerzego Stuhra, ksiądz ujawnił prawdę o wierze o aktora. Podczas homilii zdradził, że wybitny artysta chodził do kościoła nie w niedzielę, ale "w dni powszednie, jak nie ma tłumów". Z kolei gdy Jerzy Stuhr przebywał w szpitalu, zawsze miał pokoje w pobliżu kaplicy. Pogrzeb Jerzego Stuhra odbędzie się w środę, 17 lipca, w Krakowie. O szczegółach uroczystości informował wspomniany ks. Andrzej Luter, który był zaprzyjaźniony ze zmarłym aktorem. - Pogrzeb Jerzego Stuhra odbędzie się w środę 17 lipca w Krakowie. Uroczysta Msza Święta Żałobna odprawiona zostanie o godzinie 12:00 w kościele św. Piotra i Pawła w Krakowie przy ulicy Grodzkiej 52a. Po mszy przejazd na miejsce pochówku, na Cmentarz Rakowicki w Krakowie, skąd o godzinie 14:00 wyruszy kondukt do grobu rodzinnego - napisał na Facebooku duchowny.

