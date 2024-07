Opublikowano nekrolog Jerzego Stuhra. Jeden szczegół zaskakuje!

Kasia Cichopek po przejściu do Polsatu przekazała pilną wiadomość o "M jak miłość"! To naprawdę koniec

Co dalej?

Jerzy Stuhr: Wiadomo, kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb aktora

Jerzy Stuhr zmarł 9 lipca. Wiadomo już, że zostanie pochowany w Krakowie. Stolica Małopolski była bardzo bliska sercu aktora. To tutaj od kilku pokoleń mieszkała jego rodzina. Stuhr urodził się w Krakowie i chociaż jako dziecko wyjechał i osiedlił się w Bielsku-Białej, to na studiach powrócił do Małopolski. Tu skończył studia, a lata później sam został wykładowcą, a następnie rektorem krakowskiej PWST.

Pogrzeb legendarnego artysty odbędzie się w środę, 17 lipca. Ksiądz Andrzej Luter, duszpasterz i przyjaciel wielu polskich artystów, poinformował o szczegółach uroczystości. Msza żałobna rozpocznie się o godzinie 12 w kościele św. Piotra i Pawła w Krakowie przy ulicy Grodzkiej 52a. Następnie Jerzy Stuhr zostanie pochowany w rodzinnym grobowcu na Cmentarzu Rakowickim. Kondukt żałobny wyruszy spod bramy cmentarza.

Zobacz również: Poruszające, jak Jerzy Stuhr zachowywał się wobec innych pacjentów

Jerzy Stuhr: "Czuję się Mitteleuropejczykiem"

W krakowskiej prasie ukazał się nekrolog zamówiony przez bliskich artysty. "Przeżył długie, piękne i twórcze życie. Niestrudzenie i z godnością walcząc z ciężkimi chorobami, dawał przykład, nadzieję i motywację do walki innym. Zasnął otoczony miłością" - można w nim przeczytać.

Na samym początku Jerzy Stuhr został opisany jako: "aktor, reżyser, nauczycie, rektor, społecznik, inteligent". Na uwagę zwraca jednak coś innego - stwierdzenie "syn Mitteleuropy". Co to oznacza? Słowo "mitteleuropa" pochodzi z języka niemieckiego i oznacza "Europa Środkowa". Koncepcja jedności regionu środkowoeuropejskiego powstała w XIX. Została wymyślona przez publicystę Friedrich Naumann, który chciał zjednoczyć Europę Środkową i stworzyć związek państw środkowoeuropejskich.

O byciu Mitteleuropejczykiem Jerzy Stuhr opowiedział w rozmowie z Newsweekiem w 2017 roku. Aktor rozprawiał wtedy m.in. o swoich korzeniach oraz o poczuciu przynależności właśnie do Mitteleuropy. "Powiem coś, co nie jest może popularne, ale ja bardziej czuję się Mitteleuropejczykiem niż Polakiem. Polakiem czuję się głównie przez język, i nie chodzi tylko o mowę, ale o zanurzenie w literaturze, studiowanie języka, o myślenie w nim" - stwierdził.

Rodzina zmarłego artysty w nekrologu zamieściła również prośbę do żałobników: "W miejsce kwiatów, prosimy o wpłatę na Fundację Unicorn".

Zobacz również: To tu zostanie pochowany Jerzy Stuhr? "Mam zapewnione dobre sąsiedztwo"

Grób rodziny Stuhrów. To tu zostanie pochowany aktor?

Jak dobrze pamiętasz twórczość Jerzego Stuhra? Sprawdź to w naszym quizie! Pytanie 1 z 10 Jaką piosenkę śpiewał komisarz Ryba w samochodzie w filmie "Kiler"? "Co mi Panie dasz" "Orła Cień" "Cykady na cykladach" Dalej