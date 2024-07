Tym zajmowali się przodkowie Jerzego Stuhra. Aktor pochodził z bardzo znanej rodziny

Informacja o śmierci Jerzego Stuhra w mediach pojawiła się 9 lipca 2024 roku. Doniesienia potwierdzone zostały przez jego syna Macieja Stuhra. Aktor od lat poważnie chorował, chociaż w ostatnim czasie jego zdrowie miało ulec poprawie. Okazuje się, że gwiazdor pochodził z bardzo znanej i szanowanej rodziny. Sprawdźcie, co wiadomo na ich temat.

Zobacz też: Ostatnie zdjęcia Jerzego Stuhra przed śmiercią. Tak naprawdę wyglądał aktor

Tym zajmowali się przodkowie Jerzego Stuhra

Rodzina Stuhrów przez wiele lat związana była z Krakowem. W 1879 roku przybyli tam z Dolnej Austrii. Anna Thill, pochodząca z Schrattenbergu oraz Leopold Stuhr z Wildendürnbach. Rodzina Anny miała w swoim posiadaniu ogromne winnice, z kolei Leopold był przedstawicielem zamożnego mieszczaństwa. Po przyjeździe rodzina Stuhra kupiła kamienicę w Rynku Podgórskim i założyła restaurację.

Zobacz też: Jerzy Stuhr nie żyje. Prawda na temat jego życia wyszła po latach

Oskar to dziadek Jerzego Stuhra. Był polskim adwokatem, doktorem nauk prawnych, działaczem społecznym i politycznym, a także radnym miasta Krakowa.

Zobacz też: Jerzy Stuhr nie żyje. Tajemnicę zabrał do grobu. To miało wstrząsnąć polskim show-biznesem!

Ojciec znanego aktora Tadeusz Stuhr był prawnikiem. Z kolei matka aktora, Maria, była księgową w teatrze Banialuka. W trakcie Kongresu Prawników Polskich w 2017 roku Jerzy Stuhr miał nieco więcej opowiedzieć o ojcu.

"Mój ojciec był prokuratorem. Nie byłoby w tym nic takiego szczególnego, ale już fakt, że był prokuratorem nienależącym do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, no to już był pewien znak szczególny. I ojciec wybrał. Co wybrał? Wolność. Niezależność. On był naprawdę z ducha przekonany, że jemu, jako oskarżycielowi publicznemu, nie wolno być uwiązanym w jakiekolwiek wpływy ideologiczne lub partyjne" - mówił Jerzy Stuhr.

Zobacz też: Złe wieści na temat Jerzego Stuhra. Teatr, w którym pracuje wydał oświadczenie

Zobacz naszą galerię: Tym zajmowali się przodkowie Jerzego Stuhra. Aktor pochodził z bardzo znanej rodziny

Sonda Czy Jerzy Stuhr powinien zostać patronem ulicy w Krakowie? tak nie nie mam zdania