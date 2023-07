Sylwia Peretti i Łukasz Porzuczek wzięli ślub 30 lipca 2021 roku. Jeszcze rok temu hucznie świętowali pierwszą rocznicę, publikując zdjęcia z pięknej uroczystości, która odbyła się w Pałacu Goetza w Brzesku w Małopolsce. Gwiazda programu "Królowe życia" kilkakrotnie została zraniona w życiu przez mężczyzn, więc związanie się z biznesmenem Łukaszem mogło być dla niej ryzykowne. To pewnie dlatego, mając obawy wynikające z bolesnych doświadczeń w przeszłości, konsekwentnie odmawiała przyjęcia zaręczyn. A Porzuczek oświadczył się Peretti aż pięć razy! Ostatecznie celebrytka odrzuciła niepewność i zgodziła się. W tym roku przypada druga rocznica ślubu, ale odbywa się ona w cieniu tragedii, jaka wydarzyła się kilkanaście dni temu. Syn Patryk, który prowadził mamę do ołtarza, zginął w wypadku samochodowym.

Rocznica ślubu Sylwii Peretti w cieniu tragedii. Do ołtarza prowadził ją syn Patryk. Zdjęcia rozrywają serce

To miała być piękna pamiątka. Sylwia Peretti w olśniewającej sukni ślubnej i ukochany syn Patryk, gustownie ubrany, prowadzący mamę do ołtarza. Dziś te zdjęcia mogą wywoływać wzruszenie, ale też smutek, bo przypominają, że Patryka już nie ma. Mężczyzna zginął w wypadku samochodowym w Krakowie, który - jak ustalili śledczy - sam miał spowodować. Był pod wpływem alkoholu, przekraczał prędkość. W końcu uderzył w betonowy mur. W aucie, oprócz Patryka, zginęło trzech pasażerów. Ofiary miały od 20 do 24 lat. Tragedia przyćmiła rocznicę ślubu Peretti, na próżno więc szukać radosnych zdjęć świadczących o hucznym świętowaniu. Fani przyznają jednogłośnie: to strasznie smutne...

Galeria zdjęć: Rocznica ślubu Sylwii Peretti w cieniu tragedii. Do ołtarza prowadził ją syn Patryk

