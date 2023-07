Serce pęka

Pierwsze publiczne słowa Sylwii Peretti po śmierci syna Patryka. Porażające, trudno to sobie wyobrazić

Sylwia Peretti do tej pory milczała na temat wypadku w Krakowie, który miał spowodować jej syn Patryk. Mężczyzna nie przeżył, podobnie jak trzech pasażerów, którzy byli z nim w aucie. Gwiazda programu "Królowe życia" wypowiedziała pierwsze publiczne słowa po śmierci syna na pogrzebie, choć nie wszyscy zdołali to odnotować. Sylwia Peretti powiedziała coś, co rozwala serce na kawałki. Porażające, trudno sobie wyobrazić, przez co w takich chwilach przechodzi matka.