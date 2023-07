Syn Sylwii Peretti pod lupą prokuratury. Nie tylko alkohol był przyczyną wypadku w Krakowie?! Szokujące wieści

Sylwia Peretti, znana z programu "Królowe życia", kilka dni temu pochowała syna Patryka. 24-latek miał - zdaniem śledczych - rozbić samochód, wcześniej pędząc nim ulicami Krakowa. Doprowadził do wypadku, w którym zginął on sam oraz trzech pasażerów. Ofiary miały od 20 do 24 lat. Już po wypadku zaczęły się spekulacje na temat tego, co mogło być przyczyną tragedii. Niewątpliwie wpływ na nią miała prędkość, z jaką jechał kierowca, a także - jak się później okazało - alkohol. Prokuratura Okręgowa w Krakowie ujawniła, że według wstępnych wyników badań kierowca auta, Patryk P., miał we krwi 2,3 promila alkoholu, a w moczu: 2,6 promila. Pijanych miało też być dwóch z trzech pasażerów. We krwi Michała G. wykryto 1,3 promila, w moczu – 1,6 promila. W przypadku Aleksandra T. było to 1,4 promila we krwi i 1,2 promila w moczu. Jedynie czwarty pasażer, który początkowo prowadził auto, zanim za kierownicę przesiadł się Patryk, miał być trzeźwy. Ale to nie koniec! "Super Express" ustalił nowe informacje.

W mediach społecznościowych aż roi się od spekulacji na temat tego, czy tylko alkohol był przyczyną wypadku w Krakowie. Okazuje się, jak ustalił "Super Express", że wkrótce poznamy odpowiedź na to pytanie, bo sprawę rozszerzonych badań toksykologicznych wciąż prowadzi prokuratura. Informacje o alkoholu i promilach były bowiem tylko wstępne. Kiedy poznamy całą prawdę?

- Pełne wyniki badań toksykologicznych otrzymuje się zwykle po około 3-4 tygodniach od ich przeprowadzenia, więc powinno się to stać w pierwszej połowie sierpnia - powiedział w piątek, 28 lipca, Leszek Brzegowy z Prokuratury Okręgowej w Krakowie w rozmowie z "Super Expressem".

Chodzi o sprawdzenie, czy w organizmie kierowcy samochodu lub w organizmach pasażerów znajdowały się, poza alkoholem, jakieś ewentualne środki odurzające. Gdy poznamy pełne wyniki badań, wszystko będzie jasne. O sprawie na pewno będziemy jeszcze informować.

