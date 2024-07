Nie żyje Bogumiła Wander. To straszne, co się z nią działo. Całodobowa opieka, wózek inwalidzki i dom opieki. Historia choroby wywołuje łzy

Bogumiła Wander nie żyje. Od lat ciężko chorowała

Informacja o tym, że Bogumiła Wander nie żyje, zaskoczyła wszystkich. Przepiękna ikona polskiej telewizji od lat zmagała się z chorobą Alzheimera. Kolejne informacje, które przekazywał mediom jej mąż Krzysztof Baranowski, nie napawały nadzieją. Wprost mówił, że z jego żoną nie ma już żadnego kontaktu.

Historia choroby Bogumiły Wander: Alzheimer, wózek inwalidzki i dom opieki

O chorobie gwiazdy jej bliscy poinformowali w 2020 roku. Choroba szybko się rozwijała. Pani Bogumiła stawała się nieobecna, a jej mąż nie dawał sobie rady z codzienną opieką nad nią. Ale starał się myśleć pozytywnie. - Jest na specyficznych lekach. Nie wiem, czy jest z nią lepiej, czy gorzej, po prostu trzeba czekać. Ale może nie ma tych utrapień codziennych? Może ten jej świat jest spokojny? A może nawet na swój sposób szczęśliwy? - mówił w rozmowie z "Super Expressem". - Muszę stwierdzić, że jest w bardzo dobrej formie fizycznej, co od razu podkreślam. Natomiast umysłowo... To już inny świat, nad czym boleję, ale nie mam wpływu - dodawał.

Wander straciła sprawność fizyczną

Z czasem przyznał jednak, że z żoną nie ma już właściwie żadnego kontaktu. W dodatku pani Bogumiła zaczęła tracić sprawność fizyczną - jeździła na wózku inwalidzkim. W 2023 roku mąż Baranowski postanowił sprzedać dom i umieścić ukochaną żonę w domu opieki, gdzie będzie miała profesjonalną opiekę. - Pojawiają się w stosunku do mnie zarzuty, że zostawiam ją w domu opieki, a sam urywam się z naszego życia i uciekam daleko. Co ja mam zrobić w tej sytuacji? Nic nie mogę zrobić - pożalił się w wywiadzie dla "Wprost". - Ja już urobiłem się po łokcie. Nie było pielęgniarki, która sprostałaby potrzebom mojej żony i nie była to kwestia funduszy. Jeszcze do pewnego czasu mieszkaliśmy w domu piętrowym, więc istniała groźba, że coś się stanie, że moja żona niezauważona spadnie ze schodów i dojdzie do prawdziwej tragedii - opowiedział w wywiadzie. - Czas mijał, a stan zdrowia pogarszał się. Doszło już do sytuacji, że Bogumiła wymagała dwudziestoczterogodzinnej opieki. Z naszego domu w Konstancinie wyjechała do ośrodka w karetce. Robiłem wszystko, co mogłem. Lekarze potwierdzili tylko, że najlepszym wyjściem z sytuacji jest ośrodek - tłumaczył żeglarz.

Bogumiła Wander zmarła 30 lipca 2024 roku. Smutną informację o odejściu ikony telewizji potwierdziła rodzina prezenterki.

Jak informuje portal pacjent.gov.pl, oto najczęstsze objawy choroby Alzheimera:

- zaniki pamięci – częste powtarzanie pytań w krótkich odstępach czasu, zapominanie, problemy z przypomnieniem sobie niedawnych wydarzeń

- trudności w wykonywaniu dobrze znanych czynności

- problemy z mową – trudności w odnajdywaniu słów lub ograniczenia w rozumieniu mowy

- dezorientacja w czasie i miejscu – np. gubienie się

- trudności z koncentracją i podejmowaniem prostych decyzji

- słaba lub obniżona zdolność oceny sytuacji – przy robieniu zakupów, zarządzaniu pieniędzmi, błędy w liczeniu i sprawności umysłowej, trudności z ustaleniem bieżącej daty

- kłopoty ze znajdowaniem rzeczy

- odkładanie rzeczy w niewłaściwe, nietypowe miejsca

- zmiany nastroju i zachowaniu – drażliwość, obojętność, apatia, depresja, brak dbałości o osobistą higienę

- trudności w rozumieniu informacji wizualnej i przestrzennej – niewielkie zaburzenia w poruszaniu się i postawie ciała, spowolnienie ruchowe, trudności w rysowaniu, zmiana pola widzenia, drżenie spoczynkowe, sztywność mięśni (zespół parkinsonowski)

- wycofanie się z życia społecznego i zawodowego.