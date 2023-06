Paweł Kukiz na festiwalu w Opolu. Razem z nim na scenie... Shazza, legendarna wokalistka disco polo!

Urszula Dudziak zbiegła ze sceny i zalała się łzami. To pierwszy taki skandal na festiwalu w Opolu

Co się stało?

Shazza i Paweł Kukiz razem na festiwalu w Opolu

1999 rok. Niepokorny rockmen Paweł Kukiz występuje ze swoim zespołem Piersi. Nieoczekiwanie na scenie zjawia się ona - królowa disco polo. Razem wykonują przebój "Zośka". Jak czytamy na stronie artystki na Facebooku - był to początek ich współpracy. "Wspólny występ odbił się głośnym echem w mediach, które do tej pory próbowały stworzyć konflikt między artystami różnych gatunków muzycznych. Shazza i Paweł Kukiz pokazali nie tylko, że muzyka łączy pokolenia, ale przede wszystkim muzyka ma łączyć ludzi. Dając im radość i zabawę, jednocześnie odcinając się od wszelkich plotek i manipulacji medialnej. Muzyczna para nie zakończyła współpracy na jednym występie. Tego samego roku wspólnie wyruszyli w letnią trasę koncertową!" - czytamy.

Na scenie z Pawłem Kukizem wystąpiła także Dominika Kurdziel, aktorka znana z serialu "Świat według Kiepskich". Występy Kukiza z gośćmi przypadły fanom do gustu. "Paweł Kukiz w życiowej formie, do tego Shazza i Dominika Kurdziel i jak dla mnie rewelacyjny dobór repertuaru, pokazujący nie tylko kunszt muzyczny, ale też zabawę i żonglerkę gatunkami muzycznymi, które to stały się znakiem rozpoznawczym Piersi" - czytamy na stronie Magiczne lata 90.