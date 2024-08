Gwiazdy błyszczały w TVP. Chylewska w nowej roli, Cichopek gra na dwa fronty, Gąsiewska, jakiej się nie spodziewacie!

Konferencję ramówkową Telewizji Polskiej poprowadził Kuba Badach, który już niebawem zadebiutuje w roli trenera 15. edycji "The Voice of Poland". Jednak, wbrew pozorom, to nie muzyk był na pierwszym planie. Przyćmiły go współprowadzące - Paulina Chylewska, do tej pory kojarzona ze sportem, a już za chwilę gospodyni "The Voice of Poland" i Barbara Kurdej-Szatan, która wróciła do TVP po długiej nieobecności i jesienią poprowadzi "Cudowne lata", rodzinny show.

Cała trójka prezentowała się elegancko i szykownie, ale nie ma co ukrywać - to Chylewska w czerwonej, błyszczącej sukience i Kurdej-Szatan w kreacji ze spektakularnym dekoltem całkiem skradły show. Kto jeszcze pokazał się na wydarzeniu? Gwiazd nie brakowało.

Gwiazdy na ramówce TVP. Nie zabrakło najbardziej znanych nazwisk

Czerwony dywan podczas konferencji ramówkowej Telewizji Polskiej zaroił się od twarzy, które kojarzą wszyscy widzowie. Kaja Paschalska wystąpiła z gładko zaczesanymi włosami, Katarzyna Burzyńska postawiła na mocno wyeksponowane plecy, Paulina Drażba czerwoną kreacją podkreśliła ciążowy brzuszek, a Michalina Sosna wyróżniała się asymetryczną mini. Karolina Opolska z TVP Info odsłoniła tatuaże, które zdobią jej szyję, Beata Tadla czarną suknią z prześwitami przyciągała wszystkie spojrzenia, podobnie jak Anna Lewandowska, która odsłoniła wąską talię.

Na klasyczne garnitury postawiły z kolei Marta Manowska, Aleksandra Grysz, Klaudia Carlos czy Katarzyna Dowbor. Joanna Kurowska również wybrała zestaw złożony ze spodni i żakietu, ale ten dzięki białym wstawkom był znacznie bardziej ekstrawagancki.

Wśród panów wyróżniał się oczywiście Michał Szpak w czerni. Na ramówce nie zabrakło też Jerzego Bralczyka, Roberta Stockingera, Mikołaja Roznerskiego, Błażeja Stencla czy Roberta Janowskiego, który wraca do "Jaka to melodia?".

Kasia Cichopek jest gwiazdą TVP czy Polsatu? Gra na dwa fronty. Pokazała się na ramówce Telewizji Polskiej

Na ramówce TVP nie zabrakło gwiazdy... Polsatu! Kasia Cichopek, która razem z Maciejem Kurzajewskim poprowadzi nowy program śniadaniowy "Halo, tu Polsat", stawiła się na imprezie Telewizji Polskiej, bo wciąż będzie grać w "M jak miłość".

Tym razem jednak do zdjęć pozowała solo, a nie z życiowym partnerem Maciejem Kurzajewskim, gdyż ten były dziennikarz TVP teraz działa jedynie w Polsacie.

Zobacz także: Skromna Kasia Cichopek bez ceregieli: "Nadal mogę być wzorem dla innych"

Wyglądała bardzo oryginalnie w asymetrycznym, białym kombinezonie, który odsłaniał jedno ramię, drugie okrywając długim rękawem z dużym kwiatem i luźno zwisającym paskiem materiału.

Co nowego zobaczymy jesienią w Telewizji Polskiej? Ramówka TVP zapowiada się obiecująco

Telewizja Polska jesienią rusza z programami, które znamy, ale z nową obsadą. "The Voice of Poland" poprowadzi Paulina Chylewska, a jurorami będą Kuba Badach, Michał Szpak, Tomson i Baron oraz Lanberry.

Prowadzący zmienili się także w "Kole fortuny". Będą nimi Błażej Stencel i Agnieszka Dziekan. Z kolei do "Jaka to melodia?" powróci uwielbiany gospodarz formatu, który prowadził go przez ponad 20 lat, czyli Robert Janowski. Jego kolega po fachu, Kacper Kuszewski, zmierzy się z "Tak to leciało!".

A co z nowościami? Piękną i utalentowaną Wiktorię Gąsiewską zobaczymy w nowym serialu "Profilerka", a Basię Kurdej-Szatan w show "Cudowne lata". Program pokaże zmagania drużyn boomerów i millenialsów. Starsi muzycy, aktorzy czy sportowcy będą rywalizować z młodszymi influencerami.

Jerzy Bralczyk, o którym ostatnio było głośno, dostał program "Jak to się mówi - Kasia u Bralczyka", a Agata Passent "Dobry tytuł". Macieja Orłosia, dawną gwiazdę TVP, zobaczymy w autorskim show "Daje słowo Maciek Orłoś".

Nowości będą przeplatać się z programami i serialami, które widzowie uwielbiają i które nie przeszły żadnej spektakularnej zmiany. Widzowie zobaczą nowy sezon "M jak miłość", "Barw szczęścia", "Klanu" czy "Korony królów". Wrócą "Familiada" (na ekranach od 30 lat!) i "Jeden z dziesięciu".

Zobacz więcej. Gwiazdy na konferencji ramówkowej TVP. Ale rozmach! BARDZO DUŻO ZDJĘĆ

FB SE: Gwiazdy błyszczą na ramówce TVP! Kasia Cichopek w bieli, ale to Beata Tadla kradnie spojrzenia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.