Robert Janowski to jeden z bardziej znanych polskich gwiazdorów. Mężczyzna przez wiele lat prowadził popularny w TVP program "Jaka to melodia?". Jakiś czas temu pożegnał się z formatem. Jesienią 2024 roku wróci i znowu będzie można oglądać go w Telewizji Polskiej. Z kolei od stycznia 2025 roku zasiądzie w jury programu "The Voice Senior", gdzie będzie oceniać występy osób 60+. W rozmowie z "Super Expressem" wyjawił, jak podoba mu się praca na planie formatu TVP2.

Robert Janowski wyjawił prawdę na temat pracy w "The Voice Senior"

Robert Janowski w rozmowie z nami wyjawił, że praca na planie bardzo mu odpowiada. Gwiazdor przyznał również, że ma doświadczenie w tego typu formatach, ponieważ sam "robił" takie show przez dwadzieścia lat. Według niego ogromną rolę odgrywają tu emocje uczestników oraz jury. Dzięki temu program staje się interesujący dla widza.

"Bardzo mi się podoba tutaj, bo ja lubię programy, sam zresztą robiłem taki program przez dwadzieścia lat - teraz zresztą wróciłem do "Jaka to melodia?", programy, które są o ludziach i o emocjach. Pewnie, że to jest show, bo to jest pięknie zrobione, jakiś element show musi być, żeby to też było atrakcyjne dla państwa. Chociaż gdybyśmy byli w stodole i fajnie zaświecili, to pewnie też byłby klimacik" - przyznał "Super Expressowi" Robert Janowski.

W dalszej części rozmowy z nami opowiedział nieco o uczestnikach "The Voice Senior". Janowski uważa, że show opowiada o emocjach i historiach związanych z uczestnikami. Dzięki temu nabiera autentyczności i jest tak chętnie oglądane. Dodał również, że niektórzy utalentowani wokalnie seniorzy na zaistnienie w telewizji czekali nawet kilkadziesiąt lat i kilka minut na scenie jest dla nich wiecznością.

"To jest tylko i wyłącznie o emocjach i o historiach związanych z nimi i z ich życiorysami. To są piękne wzruszające momenty, jak oni realizują to czego nie mogli zrobić przez 20 lub 30 lat i chociaż stoją tutaj krótko to dwie, lub trzy minuty, ale dla nich to jest wieczność" - powiedział nam Robert.

