Robert Janowski z formatem "Jaka to melodia?" w TVP był związany niemal od początku. W 1997 roku został jego pierwszym prowadzącym i przez 22 lata, aż do 2018 roku, poprowadził prawie cztery tysiące odcinków, ciesząc się ogromną sympatią widzów, którzy nagrodzili „Jaka to melodia?” „Telekamerami” w 2010, 2011, 2012 roku oraz „Złotą Telekamerę” w 2013. Natomiast sam Robert Janowski za prowadzenie programu otrzymał „Telekamery” w 2000, 2003, 2008 roku oraz „Złotą Telekamerę” w 2009 roku. Dodatkowo został również nagrodzony „Wiktorem Publiczności” w 2009 i 2013 roku. Jego kariera sześć lat temu została jednak przerwana, po zmianach, jakie PiS wprowadził w mediach publicznych. Teraz jednak Robert Janowski powraca po przerwie do roli gospodarza "Jaka to melodia?". Jak informuje TVP, emisja pierwszego odcinka programu z Robertem Janowskim w sobotę, 31 sierpnia, o godz. 18:40 w TVP1. - Zdjęcia do jesiennych odcinków programu „Jaka to melodia?” właśnie ruszyły - poinformowano. Jak Robert Janowski na gorąco komentuje swoje pierwsze chwile na planie? Szczegóły poniżej.

Robert Janowski powraca do TVP. Znowu będzie prowadził program "Jaka to melodia?"

Na nowe odcinki programu „Jaka to melodia?” TVP zaprasza jesienią od poniedziałku do piątku o godz. 17:20, a w weekendy o godz. 18:40. Co na to wszystko Robert Janowski? Jak czuje się z myślą o powrocie? W "Pytaniu na śniadanie" powiedział parę słów na temat swoich pierwszych chwil na planie.

- Bardzo się cieszę, że wracam. Przeżyłem w Telewizji Polskiej większość mojego dorosłego życia. Razem z widzami dojrzewaliśmy, bawiliśmy się, rozwijaliśmy. To jak powrót z fajnej i ekscytującej, ale jednak delegacji. Cudownie jest znów być w domu - stwierdził Robert Janowski.

Będziecie oglądać odcinki "Jaka to melodia?" z jego udziałem? Dajcie znać i zagłosujcie w poniższej sondzie.

Sonda Robert Janowski powraca do prowadzenia "Jaka to melodia?". Dobra decyzja? Tak Nie Mam mieszane uczucia Nie mam zdania