Marta Manowska to niekwestionowana gwiazda Telewizji Polskiej, kobieta dzięki programowi "Rolnik szuka żony" zdobyła uznanie oraz ogromną rozpoznawalność wśród fanów show. Gwiazda od lat zachwyca w TVP nie tylko profesjonalnym podejściem do pracy, ale również wyglądem. W rozmowie z "Super Expressem" wyznała, jak wygląda praca na planie popularnego programu "The Voice Senior".

Marta Manowska rozprawia o pracy na planie "The Voice Senior".

Martę Manowska zapytaliśmy o to, jak pracuje jej się w niebotycznie wysokich obcasach, pełnym makijażu oraz mocno dopasowanej stylizacji. Okazuje się, że takie eleganckie wydanie nie jest jej zupełnie obce. Chociaż na co dzień lubi się w wersji naturalnej, to kiedy jest na planie lubi przejść dużą metamorfozę.

"To są trzy dni w roku, bez przesady - już się przyzwyczaiłam. Myślę sobie, że to fajnie tak się poczuć. Ja i w "Rolniku" i w "Sanatorium" to tak bardziej na sportowo, bardziej casualowo, a scena daje też taką możliwość. Musiałam też trochę wyrównać do współprowadzącego" - powiedziała w trakcie wywiadu z "Super Expressem" Marta Manowska gwiazda TVP.

Okazuje się, że gwiazda w takim wydaniu czuje się znakomicie. W pięknej stylizacji pracuje jej się doskonale.

"Dobrze, dobrze. Tak jak każda kobieta. Ja się na co dzień nie maluję, chodzę raczej na sportowo i kiedy tak się zmieniam, bo przyleciałam prosto z lotniska w dresie, w koszulce i nagle patrzę, powstaje taki twór. Ja jestem zgodna z tym, jak najbardziej" - przyznała w rozmowie z "Super Expressem" Marta Manowska.

