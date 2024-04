Marta Manowska czuje potrzebę założenia rodziny

Marta Manowska jest nie do zdarcia. Mimo wielkiej rewolucji w mediach publicznych, popularna prezenterka została w TVP, gdzie od lat jest jedną z czołowych gwiazd. 10 marca ruszył nowy sezon "Sanatorium miłości", oczywiście z Martą Manowską jako prowadzącą. Prezenterka poprowadzi także kolejną edycję kultowego już programu "Rolnik szuka żony". Gwiazda TVP jednak nie samą pracą żyje. Jakiś czas temu w rozmowie z PAP Life wspominała, że czuje potrzebę założenia rodziny. - Jestem na takim etapie, że jeśli to się wydarzy, to będę wdzięczna - wyznała. Dodała jednak, że jeśli tak się nie stanie, to dalej będzie "żyła w drodze". - Nie ustawiam na siłę życia, nie zawracam kijem brzegu rzeki. To, co jest mi pisane, na pewno mnie odnajdzie - filozoficznie zaznaczyła Marta Manowska. Na jej profilu na Instagramie właśnie pojawił się zaskakujący wpis dotyczący życia prywatnego. Gospodyni programów "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości" mocno się otworzyła i napisała o swojej "najlepszej decyzji".

Marta Manowska oczarowana Serbią. "To dopiero trzeci dzień". Gwiazda TVP podejmie przełomowe życiowe decyzje?

Gwiazda TVP wybrała się na wycieczkę do Serbii. Kto by się spodziewał, że taki wyjazd może zrobić tak wielkie wrażenie na prezenterce, która przecież w swoim życiu wiele już widziała. - Na razie to najlepsza z decyzji, jaką podjęłam. Słucham siebie, słucham ludzi, słucham natury. Serbia jest piękna, ludzie czuli. A charakter mają bezkompromisowy. Najulubieńsze z połączeń. Nie boją się. Okazywać uczuć, ale i sprzeciwić. Stanąć po swojemu. Tej trudnej historii słucham sobie czule i po cichu. To dopiero trzeci dzień. Tysiąc kilometrów. A ile w nogach i pod powiekami. Czas na góry. One zawsze przywracają pion. A przede mną tyle dobrego, że aż sama sobie… Podróż koi. Idę, jak mnie nogi poniosą. To dobra droga. Najlepsza? Podobno wolność to nie tylko decyzja, ale i "samodyscyplina" - napisała Marta Manowska. Być może specyficzny serbski klimat popchnie prezenterkę TVP do podjęcia jakiś przełomowych życiowych decyzji. Jeszcze dwa lata temu media huczały o związku Marty Manowskiej i Robera Bodziannego. Potem temat ucichł. Może kroi się coś nowego?

