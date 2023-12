Marta Manowska była u księdza! Wielka zmiana nadchodzi?! "Prośba o dar potomstwa"

Rozmowa Marty Manowskiej z księdzem. Prowadząca "Rolnik szuka żony" chce mieć dziecko?

Marta Manowska zapewne z zapartym tchem obserwuje to, co dzieje się wokół TVP. Na razie program "Rolnik szuka żony" odbył się zgodnie z planem. Sama prezenterka zresztą spytana wprost przez jednego z internautów, stwierdziła, że nie boi się zmian w TVP. Wynikać to może zarówno z jej mocnej pozycji w telewizji publicznej (w końcu zarówno "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości" to programy, które trudno wyobrazić sobie bez Marty Manowskiej), jak i planowanej rewolucji w życiu prywatnym. Wiele wskazuje bowiem na to, że gwiazda TVP chciałaby mieć dziecko. Jakiś czas temu bowiem prezenterka udała się do Sanktuarium Matki Boskiej Śnieżnej w Sudetach. Po modlitwie miała jeszcze długo rozmawiać z księdzem Wojciechem Iwanickim, proboszczem parafii.

Marta Manowska o założeniu rodziny: "Będę wdzięczna"

Cytowany przez "Dobry Tydzień" kapłan wyjawił po, co ludzie przyjeżdżają do jego parafii. - To taka prosta reguła, zależność, którą tu widzę. Jak się jest na normalnej parafii, to większość intencji ksiądz na mszy świętej odprawia za zmarłych. A tu w większości, wręcz 90 procent intencji, to jest prośba o dar potomstwa, albo dziękczynienie za niego - zdradził ksiądz w programie "Korona gór Polski" realizowanym przez TVP. Z kolei sama Marta Manowska w niedawnej rozmowie z PAP Life wyznała, że czuje potrzebę założenia rodziny. - Jestem na takim etapie, że jeśli to się wydarzy, to będę wdzięczna - zaznaczyła. Dodała jednak, że jeśli tak się nie stanie, to dalej będzie "żyła w drodze". - Nie ustawiam na siłę życia, nie zawracam kijem brzegu rzeki. To, co jest mi pisane, na pewno mnie odnajdzie - stwierdziła nieco filozoficznie Marta Manowska.

