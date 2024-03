Historyczna decyzja Marty Manowskiej w "Sanatorium miłości"! To będzie szok dla widzów

We wrześniu 2023 roku, w Krynicy-Zdroju, zakończyły się zdjęcia do najnowszej edycji "Sanatorium miłości". Poprzednie edycje pokazały, że show Telewizji Polskiej to program, w którym scenariusz tak naprawdę pisze życie i występujący w nim bohaterowie. Jego siłą jest autentyczność, której audycja zawdzięcza swoją gigantyczną popularność. Jak podkreśla Marta Manowska, tegoroczna odsłona „Sanatorium miłości” będzie wyjątkowa ze względu na udział silnych osobowości, które do programu wniosły pokaźne bagaże doświadczeń, a co za tym idzie - mają jasno określone poglądy i oczekiwania wobec związków, przyjaźni oraz głębokie przemyślenia na temat jesieni życia. - W tym roku szczególnie przeżyłam rozmowy indywidualne z uczestnikami. Poznałam ich dobrze tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy rozmawialiśmy w cztery oczy. Każdy z nich to wyrazisty charakter, który nie dawał się do końca poznać w grupie, ale po każdej takiej rozmowie odkrywałam tych ludzi na nowo, widziałam ich głębiej, delikatniej, z całym ogromem ich przeżyć i przemyśleń – wspomina Marta Manowska.

Telewizja Polska zapewnia, że pod koniec turnusu prowadząca ogłosi historyczną decyzję. Jaką? Musimy czekać cierpliwie.

Anita z „Sanatorium miłości": Partner przekręcił mnie na duże pieniądze