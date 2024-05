Prawda o Williamie wymsknęła się księżnej Kate! Przypomniano znamienne słowa

Księżna Kate kilka lat temu zdradziła wstydliwy sekret księcia Williama. Mało kto dziś o tym pamięta!

Księżna Kate była ostatnio tematem niezliczonych medialnych doniesień. Po tym, jak niespodziewanie trafiła do szpitala i przeszła tajemniczą "operację brzucha", zniknęła z przestrzeni publicznej. Spekulacje medialne i plotki stawały się coraz bardziej dziwaczne i dzikie. Niektórzy powątpiewali nawet w to, czy Kate jeszcze żyje! Szaleństwo zostało przerwane opublikowaniem 22 marca oświadczenia wideo, w którym Kate wyznała, że lekarze wykryli u niej nowotwór i zaczyna przechodzić prewencyjną chemioterapię. Mimo to niektórzy nadal dopatrują się czegoś podejrzanego w nieobecności Kate, choćby dlatego, że król Karol, choć również ma raka, pojawia się publicznie. Z braku nowych zdjęć księżnej i newsów o niej, media zaczynają przytaczać jej dawne wystąpienia. Pewne nieco już zapomniane słowa wypowiedziane przez Kate w 2018 roku przypomina brytyjski "Mirror". O co chodzi?

„Trzymajcie pizzę z daleka od sof”... "Sam jesteś pod tym względem koszmarny!"

Otóż pewnego razu księżnej Kate wymsknęło się jedno gorzkie zdanie na temat księcia Williama, w dodatku w błysku fleszy i przed kamerami oraz fotoreporterami. Stało się to, gdy książęca para odwiedzała bazę brytyjskich sił powietrznych na Cyprze z okazji otwarcia nowego ośrodka. Wskazując na nowiutkie meble, William powiedział żartobliwie żołnierzom: „Trzymajcie pizzę z daleka od sof”. Kate spontanicznie wypaliła wtedy: "Sam jesteś pod tym względem koszmarny", wyraźnie zdradzając, że jej mąż niemiłosiernie kruszy po komnatach! Oby jak najszybciej były to ponownie największe problemy rodziny królewskiej...

Prince William reveals he leaves pizza on the sofa and it drives Kate Middleton mad https://t.co/dFfoyraOWZ pic.twitter.com/R6ug0AQVXP— TheStarsPost (@TheStarsPost1) December 6, 2018

