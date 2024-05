Koń runął na ziemię, furman nie miał litości. Nagranie oburza

Wypadek konia w drodze nad Morskie Oko. Ministerstwo reaguje

Po tym jak doszło do wypadku konia, którego w drodze nad Morskiego Oko uderzył furman, sprawą postanowiło się zająć Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Wszystko działo się w piątek, 3 maja, gdy jedno z dwóch zwierząt zaprzęgniętych do wozu wiozącego turystów przewróciło się na ziemię, ale nie dało już rady wstać. Widząc to, podszedł do niego woźnica, który na oczach ludzi, uderzył konia w pysk. Zaraz po tym stworzenie natychmiast się podniosło, ale nie wiemy, co działo się dalej, bo w tym momencie urywa się nagranie, które opublikowała Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva! - wideo jest dostępne TUTAJ.

Wideo ze zdarzenia trafiło do internetu, wywołując falę komentarzy, w znacznej większości negatywnych. Wiele osób proponuje, by w ogóle zakazać używania pojazdów konnych, z których korzystają turyści wybierający się nad Morskie Oko, ale sprawą zajmie się najpierw MKiŚ, które zapowiada działania. Dalsza część tekstu poniżej.

Dobrostan zwierząt to kompetencja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ale w poniedziałek przedstawiciele @MKiS_GOV_PL będą pracować z @Tatrzanski_PN, bo taki scenariusz jak z tego filmu, to nie jest odosobniony przypadek. W najbliższym czasie przekażemy opinii publicznej raport z wnioskami w tej sprawie - czytamy w komunikacie ministerstwa.