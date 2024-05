Urodziny Joanny Koroniewskiej. Katarzyna Dowbor składa synowej życzenia

Joanna Koroniewska chyba bardziej wzruszającego prezentu na 46. urodziny nie mogła sobie wymarzyć. Katarzyna Dowbor, czyli jej teściowa, publicznie napisała słowa, wobec których nie da się przejść obojętnie. Nas aż zatkało. - Córeczko! Z okazji twoich urodzin życzę Ci jedynie dużo zdrowia, bo jest ono niezbędne do realizowania Twoich ambitnych celów. Jak będzie zdrowie, to przy Twoim talencie, upartości i świetnych pomysłach na siebie osiągniesz wszystko o czym marzysz. Pamiętaj wiek to tylko liczba. Bądź zawsze sobą, bo taka jesteś najlepsza! - takie życzenia z okazji 47. urodzin Joanny Koroniewskiej zamieściła na Instagramie Katarzyna Dowbór. I jak tu się nie popłakać! Na temat relacji ikony TVP i gwiazdy "M jak miłość" krążyły różne legendy. Opowieści o jakiś konfliktach można jednak włożyć między bajki.

Joanna Koroniewska i Katarzyna Dowbor. Jakie są relacje ikony TVP i gwiazdy "M jak miłość"?

Znakomite stosunki teściowej i synowej nie oznaczają, że Katarzyna Dowbor jest na każde wezwanie Joanny Koroniewskiej. - To nie jest tak, że babcia ma obowiązek zajmować się wnukami - podkreśliła prezenterka TVP w rozmowie z portalem Plotek.pl. - Cudownie, jeśli chce. Jeśli to jest jej cały świat, całe życie, to ja bardzo szanuję kobiety, dla których pasją jest wychowanie nie tylko dzieci, ale i wnuków. Ale dzieci, szanujcie wasze mamy, bo one się już napracowały, wychowując was i pytajcie, czy chcą się dalej zajmować dzieciakami - dodała, apelując ogólnie do młodych osób Katarzyna Dowbor. Joanna Koroniewska absolutnie nie ma do teściowej pretensji. - Ja mam cudownie, bo moja synowa to od początku rozumiała, mimo że nie ma swojej mamy, czyli ja jestem jedyną mamą w tej rodzinie. Nie jest im łatwo, bo obydwoje pracują bardzo dużo, ale ona zawsze jeżeli czegokolwiek potrzebowała, to najpierw było ustalane to ze mną, a potem przyklepywane. I zawsze rozumiała, kiedy powiedziałam "Asiu, nie mogę" - wyznała ikona TVP. Wiele osób marzy o takiej teściowej jak Katarzyna Dowbór i takiej synowej jak Joanna Koroniewska.

