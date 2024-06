Rozbierała się w "Playboyu" i prowadziła "Big Brothera". Nie do wiary, co teraz robi

Michał Gilbert Lach i jego partner Marcin Łaski zostali ojcami. I to od razu potrójnymi! Szczęśliwy celebryta wspaniałą wiadomość przekazał w mediach społecznościowych. Dzieci urodziły się już ponad cztery miesiące temu. Dlaczego zatem dopiero teraz panowie pochwalili się w sieci? - Choć dzieci przyszły na świat 8 lutego, dopiero teraz możemy śmiało podzielić się z Wami tą niesamowitą wiadomością. Nasza podróż była pełna wyzwań, obaw o zdrowie i życie naszych dzieci, ale także pełna nadziei i determinacji - wyjaśnia popularny projektant, który jest twórcą marki popularnej Bohoboco. - Na OIOM-ie spędziliśmy 81 dni. Teraz gdy w końcu jesteśmy w domu, czujemy się spokojniejsi co do przyszłości i zdrowia naszych dzieci - dodał Michał Gilbert Lach. - Pomimo tych wyzwań każdy krok na tej drodze był absolutnie tego wart. Każda próba, każdy okres oczekiwania, każda chwila niepewności - to wszystko przybliżało nas do spełnienia marzeń - podkreślił celebryta.

Dzieci projektanta i jego partnera przyszły na świat dzięki pomocy surogatki. Mężczyźni w swoim emocjonalnym wpisie podziękowali kobiecie. - Jesteś dla nas prawdziwą bohaterką, naszą wspaniałą surogatką, która spełniła nasze marzenie o rodzicielstwie. Twoja odwaga i to, co dla nas zrobiłaś, są nieocenione - zaznaczył wdzięczny Michał Glbert Lach, który na co dzień wraz ze swoim partnerem mieszka w USA. Ubrania projektanta odziewa wiele gwiazd zarówno polskich, jak i zagranicznych.

