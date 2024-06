Gwiazdor serialu "Czterdziestolatek" był gejem. Anna Seniuk była nim oczarowana

W czasach PRL wiele polskich gwiazd ukrywało swoją orientację psychoseksualną. A w środowisku artystycznych sporo było osób nieheteronormatywnych. Mało kto wie, że gejem był np. gwiazdor serialu "Czterdziestolatek" Krzysztof Pankiewicz. Aktor zagrał rolę Iwa Czarneckiego . W najnowszej rozmowie z portalem Replika kolegę z planu wspomina Anna Seniuk. Rozmawiający z aktorką Rafał Dajbor zwraca uwagę na to, że Krzysztof Pankiewicz był "gejem z mocnym, naturalnym 'przegięciem'". - Jak się pani z nim pracowało? - pyta dziennikarz. Anna Seniuk była oczarowana kolegą. - Fantastycznie! Nie mogłam wprost od niego oderwać oczu. Jurek Gruza (reżyser "Czterdziestolatka - red.) dał mu na planie całkowicie wolną rękę. Powiedział mu, że nie będzie go reżyserował, że ma poruszać się tak, jak to dla niego będzie naturalne, a kamera będzie za nim nadążać. Pankiewicz przyszedł na zdjęcia "gotowy". Jego kostium oraz biżuteria to jest to, w czym przyjechał na plan, a nie wynik pracy kostiumologów - podkreśla Anna Seniuk.

Anna Seniuk wspomina Krzysztofa Pankiewicza. "Fascynujący"

W wywiadzie dla magazynu dla społeczności LGBT aktorka nie kryje wielkiej fascynacji Krzysztofem Pankiewiczem. - Grał w jakimś sensie siebie, ale też nie do końca. Choć nie był zawodowym aktorem, to jego artystyczna intuicja wspaniale mu podpowiedziała, że w filmie atrakcyjniej będzie, gdy nieco doda do samego siebie pewnej artystowskiej pozy, gdy będzie trochę "przesadzał" - oceniła Anna Seniuk. - Byłam w Pankiewicza i w jego cudowną osobowość tak wpatrzona, że w zasadzie nie pamiętam, co ja tam sama grałam. To był wspaniały, kolorowy, złotopióry ptak. Gdy pojawił się na planie, wszyscy patrzyli na niego z podziwem. Fascynujący, a do tego dowcipny człowiek - zachwyca się legendarna pani Karwowska z serialu "Czterdziestolatek".

