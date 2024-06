Iza Janachowska wyprawi Roxie Węgiel i Kevina do ołtarza! Co za wieści!

Perfect, Papa Dance, Ich Troje, Bajm, TSA, Varius Manx, Budka Suflera, Republika, Just 5, Hey, Lady Pank, Kombi - znakomitych polskich zespołów, które powstały w dwóch ostatnich dekadach PRL i w latach 90., było bez liku. My tylko wymieniliśmy niewielką część z nich. Polscy słuchacze mieli w czym wybierać. Były i mocne brzmienia, i całkiem lekkie. Niezależnie od gatunku, muzyka wpadała w ucho. Hity z tamtych lat do dziś śpiewają kolejne pokolenia. Przygotowaliśmy specjalny quiz dla miłośników polskich zespołów. Zadanie jest proste: należy wskazać, w której dekadzie powstał dany zespół. Do wyboru są trzy opcje: lata 70., lata 80. (obie dekady to czasy PRL) i lata 90. (czyli już po przemianach ustrojowych). Rozwiąż QUIZ. Lata 90. czy PRL? Kiedy powstały te zespoły? Perfect, Papa Dance, Ich Troje, Bajm, TSA.

QUIZ. Lata 90. czy PRL? Kiedy powstały te zespoły? Perfect, Papa Dance, Ich Troje, Bajm, TSA Pytanie 1 z 18 Zespół Bajm postał w latach: 70. 80. 90. Dalej

