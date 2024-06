Pomysły na prezent

Upominek na zakończenie roku dla nauczyciela. Co wybrać? Oto TOP 10 pomysłów

Zakończenie roku szkolnego 2024 zbliża się wielkimi krokami. Oznacza to więc nie tylko początek wakacji, ale również czas pożegnania z nauczycielami, którzy przez cały rok dbali o to, by wiedza uczniów stale się poszerzała. Jeśli planujesz podziękować im za owy wysiłek, dowiedz się, jakie upominki będą idealnym pomysłem na taką okazję.