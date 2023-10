Szukasz promocji w internecie? To najlepsze miejsce dla łowców okazji online

To warto wiedzieć

Jakie kwiaty na Dzień Nauczyciela? Nie bój się roślin doniczkowych

Jeśli zdecydujemy się na prezent w postaci kwiatów i nie jesteśmy przesądni podobnie jak obdarowywana przez nas osoba, to warto postawić na bukiet z roślin, które sami wyhodowaliśmy. Jesienne, herbaciane róże, astry, cynie czy słoneczniki posłużą do stworzenia pięknej wiązanki. Jeśli zdecydujemy się na bukiet z kwiaciarni, odpowiednie będą gerbery, goździki, dąbki, hortensje czy róże. Można także poprosić o wiązankę z różnych kwiatów, które połączone ze sobą stworzą piękną kompozycję. Nauczycielka lub nauczyciel z pewnością najbardziej ucieszy się z kwiatów, które lubi dlatego trzeba to wziąć pod uwagę. Jeśli wiemy, że obdarowywana przez nas osoba woli kwiaty doniczkowe od ciętych, możemy podarować jej roślinę, która postoi znacznie dłużej niż kilka dni. W tym przypadku sprawdzą się kwitnące, ale łatwe w utrzymaniu skrzydłokwiaty, kalanchoe, storczyki czy anturium.

Te kwiaty przynoszą pecha. Nie dawaj ich na Dzień Nauczyciela

Nasze babcie uważały, że wszystkie żółte kwiaty są zapowiedzią rozstania. W dodatku zwiastują problemy, kłótnie i nieszczęście. Jeśli zdecydujemy się je komuś sprezentować, możemy ściągnąć pecha na obdarowanego. Jednak, według przesądu, takie negatywne właściwości żółtych kwiatów, działają tylko wtedy, gdy dajemy je w prezencie. Nic nie stoi na przeszkodzie, by kupić sobie takie kwiaty i udekorować mieszkanie.

Kwiaty na Dzień Nauczyciela. Jakie kwiaty przynoszą szczęście?

Kwiaty, które przynoszą szczęście, często goszczą w wiązankach ślubnych i nie tylko. Wybierając rośliny, którymi chcemy obdarować innych, warto sprawdzić, co oznaczają kolory i rodzaje kwiatów. Fiołek to radość, skromność. Frezja oznacza szacunek. Białe róże mają wyrażać szlachetne uczucia i niewinność, różowe zaś oznaczają zaufanie, przyjaźń, szczęście, wdzięczność, podziękowanie. Białe goździki to znak niewinności, czerwone podziwu, a różowe — pamięć o obdarowanej osobie.

Sonda Czy kwiaty to dobry prezent na Dzień Nauczyciela? Tak. Jest uniwersalny Nie wiem, czy dobry. Na pewno bezpieczny Nie. Lepiej postawić na praktyczny prezent