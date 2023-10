Katarzyna Dowbor wyznała miłość Joannie Koroniewskiej

Katarzyna Dowbor przez lata była kobietą wyjątkowo zapracowaną. Po tym, gdy zwolniono ją z programu "Nasz nowy dom" w Polsacie, została zatrudniona przy projekcie Canal+ Domo. Gdy Katarzyna Dowbor straciła pracę, Joanna Koroniewska ujawniła jak naprawdę jest jej teściowa. Aktorka była pewna, że poradzi sobie ona w nowej rzeczywistości. - To jest po prostu kobieta nie do zdarcia, to jest kobieta z żelaza, ona sobie poradzi w ten czy inny sposób i już wiem, że sobie radzi - zdradziła była gwiazda serialu "M jak miłość", która z Katarzyną Dowbor ma relacje naprawdę dobre, nie takie jak ze słynnych dowcipów o teściowych. Kiedyś z okazji urodzin Joanny Koroniewskiej teściowa wyznała jej miłość! - Kochana córeczko! Zdrowia zdrowia pociechy z dziewczynek i dużo miłości!!! A życie zaczyna się po 60-tce. Mam taką nadzieję!!! Kochamy Cię - napisała Katarzyna Dowbor.

Katarzyna Dowbor o byciu babcią i synowej

W najnowszym wywiadzie z kolei legendarna prezenterka TVP i Polsatu opowiedziała o tym, jak wspomaga Macieja Dowbora i synową w opiece nad dziećmi. Jej słowa mogą rzucać nieco inne światło na relacje z Joanną Koroniewską. - To nie jest tak, że babcia ma obowiązek zajmować się wnukami. Cudownie, jeśli chce. Jeśli to jest jej cały świat, całe życie, to ja bardzo szanuję kobiety, dla których pasją jest wychowanie nie tylko dzieci, ale i wnuków. Ale dzieci, szanujcie wasze mamy, bo one się już napracowały, wychowując was i pytajcie, czy chcą się dalej zajmować dzieciakami - apelowała ogólnie do młodych osób Katarzyna Dowbor. Wyjawiła też, jak na jej postawę reaguje Joanna Koroniewska. - Ja mam cudownie, bo moja synowa to od początku rozumiała, mimo że nie ma swojej mamy, czyli ja jestem jedyną mamą w tej rodzinie. Nie jest im łatwo, bo obydwoje pracują bardzo dużo, ale ona zawsze jeżeli czegokolwiek potrzebowała, to najpierw było ustalane to ze mną, a potem przyklepywane. I zawsze rozumiała, kiedy powiedziałam "Asiu, nie mogę" - podkreśliła Katarzyna Dowbor, której czas w głównej mierze pochłaniają obowiązki zawodowe. Takich racji pomiędzy synową a teściową wiele osób może tylko pozazdrościć. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Joanny Koroniewskiej z Katarzyną Dowbor.