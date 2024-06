Tuchlińska jednak urodziła! 77-letni Wojciechowski został tatusiem. Znamy płeć i imię

Rozbierała się w "Playboyu" i prowadziła "Big Brothera". Nie do wiary, co teraz robi

Tuchlińska urodziła Wojciechowskiemu kolejne dziecko

Patrycja Tuchlińska jednak urodziła drugie dziecko, a jej 77-letni partner, Józef Wojciechowski znów cieszy się ojcostwem! Para ma już syna Augusta, który przyszedł na świat 3 lata temu. Wiemy, jakiej płci jest noworodek, a nawet jak szczęśliwi rodzice dali mu na imię!

77-letni Józef Wojciechowski to jeden z najbogatszych Polaków. Patrycja Tuchlińska jest od niego młodsza o 48 lat i wygląda na to, że ten związek to był "strzał w dziesiątkę"! Zakochani właśnie po raz kolejny cieszą się rodzicielstwem. Ciąże i poród udało im się utrzymać w tajemnicy, ale teraz już wiadomo, kogo dokładnie powitali na świecie Tuchlińska i Wojciechowski.

Ciąża czy wspomnienie?

Prawie 29-letnia Tuchlińska wprawdzie pochwaliła się ciążowym brzuszkiem w Dzień Matki na swoim profilu na Instagramie. - Jak cudownie być Mamą! Wszystkiego najlepszego dla wszystkich Mam! Pamiętajcie, jesteście niezastąpione! 🌸 - napisała wówczas celebrytka. W sieci zaczęły się spekulacje, czy to tylko życzenia dla mam od szczęśliwej mamy Augusta, czy może zapowiedź tego, co ma się wydarzyć.

Ale nareszcie już wszystko wiadomo! Tuchlińska i Wojciechowski kilka tygodni temu znów zostali rodzicami! Jak informuje "Gazeta Krakowska", miliarder i jego ukochana powitali na świecie córeczkę. Zakochani podzielili się ze światem także informacją, jak ich dziecko dostanie na imię. Dziewczynka zostanie nazwana tak jak jedna z księżniczek Disneya!

Księżniczka Disneya

Córka Tuchlińskiej i Wojciechowskiego dostanie na imię Aurora. Tak nazywała się księżniczka, która zapadła w długi sen po ukłuciu wrzecionem - przypomniał portal "Shownews.pl". Szczęśliwi rodzice już zapowiedzieli, że nien=bawem wyprawią wielkie przyjęcie na cześć córeczki.

Józef Wojciechowski dorobił się fortuny jako twórca J.W. Construction. Miliarder jest właścicielem m.in. luksusowego hotelu Czarny Potok w Krynicy Zdroju. To właśnie tutaj w 2018 roku poznał młodszą o 48 lat Patrycję Tuchlińską. 23 modelka wystąpiła tam w pokazie mody Evy Minge.

