Rozbierała się w "Playboyu" i prowadziła "Big Brothera". Nie do wiary, co teraz robi

Małgorzata Kosik zaczęła karierę jako prezenterka programów "Przytul mnie", "Poranne espresso", "Piosenki na życzenie" czy "Krossem przez świat". Gwiazda szybko zyskała sympatię fanów i stała się jedną z bardziej rozpoznawalnych twarzy stacji. W 2004 roku wzięła nawet udział w sesji zdjęciowej dla "Playboya".

W 2008 roku współprowadziła show "Big Brother 5", w kolejnych latach brała udział w "Pytaniu na śniadanie". Następnie trafiła do TVP Warszawa. Na swoim koncie miała też udział w serialach czy filmach - "Na dobre i na złe", "Marzenia do spełnienia", "Defekt 2", "Klątwa skarbu Inków".

Jak wygląda i co robi Małgorzata Kosik?

Małgorzata Kosik po latach pracy zrezygnowała z udzielania się w telewizji. Poznała przyszłego męża i założyła rodzinę. Będąc w ciąży, zaczęła tworzyć utwory dla dzieci. Obecnie zajmuje się produkcją bajek oraz teledysków animowanych. Dodatkowo koncertuje po całej Polsce jako DJ Miki. Od 2016 roku współpracuje z kanałem dziecięcym Polsat Jim Jam. Pisze i czyta Bajki w programie "Usypianki", a także prowadzi program "Fit Dzieciaki".

"DJ MIKI to roztańczona i rozśpiewana małpka, która kocha muzykę i wszystkie dzieci. Jest wysportowana, szpagaty i salta to jej specjalność. Ma wielu przyjaciół, którzy śpiewają i tańczą razem z nią. Śpiewa piosenki – proste, rytmiczne i łatwe do powtórzenia przez najmłodszych. DJ Miki ma milutkie brązowe futerko, do którego przytulają się wszystkie dzieci. Zabawna małpka rozśmieszy każdego przedszkolaka. Odwiedza, pikniki rodzinne w całej Polsce, koncertuje, pojawia się w przedszkolach i salach zabaw, można ją także zobaczyć w teledyskach na listach przebojów dla dzieci. Ma własną audycję muzyczną DJ MIKI GRA w POP RADIO" - można przeczytać na oficjalnej stronie DJ MIKI.

"Zapytacie, dlaczego małpka? Bo małpki figlują, robią wokół siebie dużo szumu, są sympatyczne i dzieciom kojarzą się z zabawą. Małgorzata Kosik nagrała kilkanaście płyt dla dzieci, a obecnie zajmuje się produkcją bajek, programów, piosenek i teledysków dla dzieci" - można przeczytać na stronie djmiki.pl.

