TYMCZASOWE MIEJSCA PRACY

Handel wróci na Marywilską. Teraz postawią kontenery, w przyszłości wybudują nową halę

Do końca lipca na działkę przy ul. Marywilskiej wróci handel. Plany spółki są ogromne. Na parkingu sąsiadującym ze spalonym kompleksem pojawią się tymczasowe kontenery handlowe. To jednak nie wszystko. Według wstępnych informacji, w przyszłym roku rozpocznie się odbudowa hali. Chcą to zrobić w rekordowym czasie − 9 miesięcy.