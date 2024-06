Wodny plac zabaw zamknięty do odwołania, zaledwie tydzień po otwarciu

Jak do tego doszło?

Zaledwie tydzień dzieci cieszyły się z zabawy na wodnym placu zabaw w Parku Śląskim w Chorzowie. Teraz miejsce to zostało zamknięte do odwołania.

Powodem decyzji jest konieczność przeprowadzenia dezynfekcji obiegu wody. Po przeczyszczeniu obiegu wody, zostaną przeprowadzone badania kontrolne jakości wody i to one wyjaśnią, czy obiekt może zostać ponownie otwarty. Prawdopodobną przyczyną zamknięcia wodnego placu zabaw jest "incydent kałowy", do którego miało dojść już w niedzielę.