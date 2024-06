Nowe przejście przez Ostrobramską. Rusza przetarg, padły milionowe kwoty

Kibicował reprezentacji Polski podczas Euro 2024, niedługo po meczu trafił do aresztu. Skrajna głupota 29-latka

Prace projektowe zakończyły się w ubiegłym roku. Teraz do przetargu ZDM-u zgłosiło się aż 5 firm. Każda z nich złożyła zróżnicowane cenowo oferty. Najtańszy wariant (2,5 mln zł) zaproponowała spółka Traffic Polska. Najdroższą (3 mln zł) złożyło Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty. Teraz drogowcy przyjrzą się każdej z nich. Zwycięzca konkursu zrealizuje oczekiwaną przez mieszkańców Gocławia inwestycję. - Złożyliśmy też wniosek do Rady Warszawy o przyznanie dodatkowych środków na tę inwestycję. Jeżeli otrzymamy finansowanie i postępowanie uda się rozstrzygnąć, to wykonawca będzie miał 120 dni na realizację prac od momentu podpisania umowy – informuje ZDM.

Inwestycja przewiduje wybudowanie nowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Ostrobramskiej, Poligonowej i Grenadierów. W zachodniej części skrzyżowania, przez ulicę Ostrobramską wytyczone zostanie nowe przejście dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym. - Dziś do dyspozycji pieszych jest tam tylko kładka – rozwiązanie przestarzałe, niewygodne dla wszystkich, którzy mają jakiekolwiek problemy z poruszaniem się, a więc osób starszych, z wózkiem, na wózku, czy z bagażami. Dla komfortu użytkowników wyremontujemy zniszczone chodniki wzdłuż Ostrobramskiej. Wyspy dzielące ul. Ostrobramską i ul. Poligonową zostaną poszerzone do 2,5m – wyjaśniają rzędnicy. Nowy przejazd rowerowy powstanie też przy skrzyżowaniu z ulicą Grenadierów.