Śmiertelnie żniwo fentanylu. Wojewoda zbiera zespół zarządzania kryzysowego!

Radomska policja bada aż 30 spraw śmierci, które mogą mieć związek z zażywaniem nowego narkotyku. Fentanyl, to substancja 100 razy bardziej niebezpieczna niż heroina! Dużo łatwiej ją przedawkować ze względu na o wiele silniejsze działanie.

Ze względu na alarmujący wzrost podejrzanych zgonów władze mazowieckie chcą regaować, zanim epidemia uzależnień rozleje się po województwie.

Najwięcej spraw prowadzonych jest w Żurominie i sąsiednich powiatach. Dlatego wojewoda Frankowski i mazowiecka kurator oświaty wysłali listy do szkół. Apelują do nauczycieli o wzmożoną czujność. Jakiś czas temu zmarł 19-letni mieszkaniec Żuromina. Miesiąc wcześniej policja wsadziła do aresztu kilka osób podejrzanych o handel tym środkiem. Sztab kryzysowy zbierze się we wtorek (18 czerwca).

Fentanyl - "narkotyk zombie"

Fentanyl, to narkotyk, który sieje zniszczenie w USA. Nazywany jest tam „zombie” – ludzie po jego zażyciu zachowują się jak żywe trupy! W przypadku przedawkowania spowalnia oddech, zatrzymuje krążenie, zabija w ciągu kilku minut. W ubiegłym roku życie w Stanach Zjednoczoncyh straciło w ten sposób aż 100 tysięcy osób.