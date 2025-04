Mazowsze: Ponad 1000 dzieci urodzonych dzięki in vitro! Ogromny sukces programu. Do kiedy można skorzystać?

Dramat na peronie w Mińsku Mazowieckim! Młoda kobieta co chwilę traciła przytomność. Zareagowała strażniczka

Co się dzieje?

Warszawa. Nikt nie spodziewał się takiej prognozy pogody. W weekend spadnie śnieg

Po kilku dniach prawdziwie wiosennej pogody, kiedy to termometry wskazywały nawet 19 stopni Celsjusza, a słońce zachęcało do spacerów, nadchodzi gwałtowna zmiana. Już w sobotę i niedzielę (4 i 5 kwietnia) temperatura w Warszawie spadnie do zaledwie kilku stopni powyżej zera, a nocami spodziewane są przymrozki. Termometry mogą wskazywać nawet -3 stopnie Celsjusza.

− Od soboty wyraźne ochłodzenie. Maksymalnie od 3 do 5 stopni w ciągu dnia. Czeka nas spływ wilgotnego, arktycznego powietrza z północy – powiedziała reporterom ESKI Ilona Śmigrocka z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni.

Ci, którzy narzekali na brak śniegu tej zimy, mogą być zaskoczeni. Prognozy wskazują na to, że w najbliższy weekend nad Warszawą pojawią się chmury, z których spadnie deszcz ze śniegiem, a nawet sam śnieg.

Oprócz opadów śniegu, mieszkańcy północnej Polski muszą liczyć się z silnym wiatrem, który nad morzem może osiągać prędkość nawet do 70 km/h.

Kiedy możemy spodziewać się powrotu ciepłej, wiosennej aury? Prognozy wskazują na to, że nastąpi to mniej więcej w połowie przyszłego tygodnia. Do tego czasu warto zaopatrzyć się w ciepłe ubrania i przygotować na zimową niespodziankę.

Młody mężczyzna nie żyje, postrzelona kobieta leżała w śniegu. Wstrząsające sceny w Warszawie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.