Wjechała w dzieci na przejściu dla pieszych. Oślepiło ją słońce

Do tragedii doszło w poniedziałkowe popołudnie. Po godzinie 15 świadkowie wezwali pomoc. Chwilę wcześniej na oznakowane przejście przez ul. Piastowską weszły trzy koleżanki. Nagle osobówka wjechała prosto w grupę nastolatek i zmiotła je z drogi. - W wyniku tego zdarzenia trzy dziewczynki doznały obrażeń ciała i zostały zabrane do szpitala. Dwie z nich w wieku 13 lat po badaniu zostały zwolnione do domu. Jedna z pieszych 14-letnia poszkodowana doznała obrażeń skutkujących rozstrojem zdrowia na okres powyżej 7 dni – informuje asp. Katarzyna Krukowska z policji w Sierpcu. Jak ustalili wstępnie policjanci z drogówki, 60-latka miała nie zauważyć pieszych, bo oślepiło ją słońce. Kobieta była trzeźwa. Teraz o jej losie zadecyduje sąd.

Policja apeluje ostrożność na drogach. Dbanie o bezpieczeństwo zależy nie tylko od ostrożnej jazdy kierowców. - o większości zdarzeń z ich udziałem dochodzi niestety na przejściach dla pieszych. Aby ograniczyć ilość niebezpiecznych sytuacji drogowych, warto zaopatrzyć się w elementy odblaskowe. Będziemy wtedy bardziej widoczni dla kierujących pojazdami - wyjaśnia asp. Krukowska.

i Autor: policja Sierpc: Wjechała w trzy dziewczynki na przejściu dla pieszych! „Oślepiło ją słońce”