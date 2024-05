Ksiądz Sebastian M. skazany za potworne czyny. Sąd nie miał wątpliwości

O co chodzi?

Ksiądz Sebastian M. prawomocnie skazany. Sąd nie miał wątpliwości

Bulwersująca sprawa wyszła na jaw w 2019 r. Prokuratura wszczęła wobec niego śledztwo po tym, jak wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przez kapłana obrzydliwych rzeczy. Po ponad roku śledczym udało się zebrać materiał dowodowy, który pozwolił na zatrzymanie i aresztowanie duchownego. Policja zatrzymała go w styczniu 2022 r. Usłyszał szereg zarzutów. Został oskarżony o zmuszanie przemocą do seksu nastoletniej parafianki. Trafił tymczasowo za kratki. Do niczego się nie przyznał.

6 kwietnia 2023 r. w Sądzie Rejonowym w Siedlcach usłyszał wyrok - 5 lat więzienia oraz wpłata 150 tys. złotych na rzecz pokrzywdzonej. Zaraz po ogłoszeniu wyroku oskarżony odwołał się. Na pierwszej rozprawie apelacyjnej w Sądzie Okręgowym w Siedlcach sędzia orzekł, że kapłan może wyjść z aresztu po wpłaceniu 300 tys. zł. poręczenia. Już dwa dni później pieniądze wpłynęły i ks. Sebastian opuścił mury aresztu i został objęty policyjnym dozorem.

Ksiądz Sebastian prawomocnie skazany. Jest ostateczny wyrok

Ksiądz i jego obrończy wnosili o uniewinnienie. Jednak sąd nie miał wątpliwości. Kapłan z parafii pw. Zygmunta Króla w Łosicach trafi na 5 lat do więzienia za gwałty na parafiance. Taką decyzję podjął Sad Okręgowy w Siedlcach. Wyrok jest prawomocny.