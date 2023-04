Ksiądz Sebastian skazany na więzienie! Dopuścił się obrzydliwego czynu, zrobił to wiele razy

Pojechali do Budapesztu zamiast do Terespola. Chaos na Dworcu Gdańskim. PKP: "Jest nam przykro"

Łosice. Ksiądz Sebastian M. skazany. Dopuścił się straszliwej rzeczy

O sprawie pisaliśmy już na początku 2022 r. Ks. Sebastiana M. zatrzymała policja, po tym, jak do kurii zgłosiła się młoda parafianka. Kobieta poskarżyła się, że młody kapłan kilkukrotnie zmusił ją siłą do seksu. Kuria natychmiast powiadomiła Prokuraturę Okręgową w Siedlcach o seksualnych wybrykach duchownego. Kobieta została przebadana przez psychologów, którzy wydali orzeczenie, że mówi prawdę o niechcianych kontaktach z Sebastianem M. Ksiądz trafił do aresztu na trzy miesiące.

Parafianie nie mogli uwierzyć, że młody i lubiany kapłan dopuścił się tak obrzydliwego czynu. W czerwcu 2022 r. do sądu trafił akt oskarżenia. Zatrzymany stanął przed sądem. Nie przyznawał się do zarzucanego czynu, jednak zebrany materiał nie pozostawiał złudzeń i sąd wymierzył sprawiedliwość. Jak dowiedziała się Polska Agencja Prasowa, Sąd Rejonowy w Siedlcach skazał księdza na karę pięciu lat pozbawienia wolności. Orzekł też pięć lat zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej i zobowiązał go do zapłacenia 150 tys. zł. tytułem zadośćuczynienia. Prokuratura nie będzie zaskarżała wyroku. Śledczy uznali, że jest wystarczający. Na razie nie wiadomo, czy o apelację będzie wnioskowała obrona.