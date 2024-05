Oto największa matura 2024 w Polsce. Kilka tysięcy uczniów zdawało maturę na stadionie Legii Warszawa

Matura 2024 w Warszawie. Tysiące uczniów zdaje egzamin dojrzałości

Kasztany już przekwitły, ale jak co roku o tej porze uczniowie zaczęli egzamin dojrzałości. Tym razem w stolicy zdaje go aż 20,7 tys. osób. To rekordowa liczba. Wśród nich są ci, którzy przystępują po raz pierwszy oraz ci, którzy nie poradzili sobie w zeszłym roku. Do egzaminu podchodzą też młodzi ludzie, którzy chcą poprawić swój zeszłoroczny wynik.

Większość z nich usiadła w ławkach ustawionych w 262 warszawskich szkołach. Ale prawie 3 tys. maturę z języka polskiego pisało we wtorek na stadionie Legii! Przy ul. Łazienkowskiej był tłok jak przed ważnym meczem. Po raz drugi egzamin organizowała tu Szkoła w Chmurze. Jej uczniowie w większości odbywają zajęcia zdalnie, przed komputerem. Jednak na egzamin musieli się stawić osobiście.

Matura 2024 w Warszawie. Tłumy maturzystów na stadionie Legii

Żeby pomieścić wszystkich maturzystów, przy stadionie stanęły dwa olbrzymie namioty. - Wybrałam zdalne nauczanie ze względu na stan zdrowia. Jest mi też się łatwiej skupić, gdy jestem sama – powiedziała nam Iga (18 l.).

- Na egzamin nie mogliśmy niczego wnosić, ale każdy był nastawiony pozytywnie – powiedział Krzysztof (17 l.), który skończył egzamin 30 minut przed końcem czasu. - Szybko sobie radzę z pytaniami i pisaniem. Nie potrzebowałem dodatkowych minut – podsumował maturzysta.