Ksiądz Sebastian skazany za gwałty

Ksiądz Sebastian M. (34 l.) z parafii w Łosicach został oskarżony o to, że miał przemocą polegająca na szarpaniu, przytrzymywaniu, blokowaniu drzwi samochodu oraz groźbą rozgłoszenia informacji uwłaszczających czci młodej kobiety, kilkukrotnie doprowadzić ją do obcowania płciowego oraz do poddania się „czynnościom seksualnym”.

Z aktu oskarżenia wynika, że do opisywanych sytuacji miało dochodzić od października 2017 r. do lutego 2018 r. w okolicach Siedlec. Sąd Rejonowy w Siedlcach skazał Sebastiana M. na 5 lat bezwzględnego więzienia i 150 zadośćuczynienia pokrzywdzonej. Duchowny jednak nie pogodził się z wyrokiem. Wniósł apelację i wyszedł z aresztu.

- Na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 27 września 2023 roku orzeczono o dalszym stosowaniu tymczasowego aresztowania wobec oskarżonego, ale zastrzeżono, że zostanie ono zmienione z chwilą wpłacenia poręczenia majątkowego w kwocie 300.000 zł nie później niż do 11 października 2023 roku. Wobec wpłacenia poręczenia majątkowego w dniu 29 września 2023 roku oskarżony opuścił areszt śledczy i obecnie stosowane jest wobec niego poręczenie majątkowe, dozór policji - stawiennictwo w jednostce policji raz w tygodniu, połączony z zakazem kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonej na odległość mniejszą niż 100 metrów oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu - przekazała SSO Agnieszka Karłowicz z Sądu Okręgowego w Siedlcach.

- Podejmując taką decyzję Sąd miał na uwadze długość trwania tymczasowego aresztowania i konieczność podjęcia czynności dowodowych. Uznano, że zastosowane środki nieizolacyjnie zabezpieczą tok postępowania. Sebastian M. jest nadal osobą oskarżoną. Rozstrzygnięcie o zadośćuczynieniu jest nieprawomocne i dopiero wyrok Sądu Okręgowy rozstrzygnie to prawomocnie - dodała.

Ksiądz Sebastian znów stanie przed sądem

W czwartek, 7 marca, ks. Sebastian ponownie stanie przed sądem. W Sadzie Okręgowym w Siedlcach obędzie się bowiem sprawa apelacyjna. O jej wyniku poinformujemy w kolejny artykule.

