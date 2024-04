Włamywała się do mieszkań pod Wyszkowem. Zainspirowały ją filmy kryminalne

Kluczowy wiadukt w Warszawie do wyburzenia! Urzędnicy stawiają sprawę jasno. „Na pewno”

Syreny wyją w całej Polsce. Co się stało? Ten komunikat wszystko wyjaśnia

Włamywała się do mieszkań. Zainspirowały ją filmy kryminalne

W środę (24 kwietnia) na wyszkowską komendę policji zadzwoniła przerażona mieszkanka wsi Brańszczyk. Powiedziała, że w jej domu jest włamywacz! - Kobieta dostrzegła zamaskowaną osobę na nagraniu z domowego monitoringu. Na miejsce niezwłocznie zostali skierowani policjanci z Posterunku Policji w Długosiodle – napisała mł. asp. Wioleta Szymanik z wyszkowskiej policji.

Policjanci pilnie wysłali na miejsce patrol. - Policjanci na gorącym uczynku kradzieży z włamaniem zatrzymali złodziejkę. Była to 51-letnia mieszkanka powiatu wyszkowskiego. W trakcie wykonywania czynności okazało się, że kobieta ma przy sobie łupy z innej kradzieży z włamaniem, której dokonała chwilę wcześniej – wyjaśnia mł. asp. Szymanik. Podczas przesłuchania, 51-latka przyznała się nie tylko do tych dwóch kradzieży, ale również do kilku innych, których dokonała w ostatnim czasie.

Z jej relacji 51-latki wynikało, że czyny, których się dopuściła, inspirowane były serialami kryminalnymi, które lubi oglądać! Teraz za swoje zachowanie kobieta odpowie przed sądem. Grozi jej kara pozbawienia wolności, nawet do 10 lat.