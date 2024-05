Policja zabiera kierowcom samochody i nie ma żadnej litości. Liczby nie kłamią

Tyle samochodów zabrali w Warszawie pijakom! Zaskakująca liczba, parkingi zapełnione

Nowe prawo weszło w życie 14 marca. Zgodnie z nową ustawą, każdy, kto będzie miał więcej, niż 1,5 promila alkoholu we krwi, może stracić samochód. I to bez względu na to, czy spowodował wypadek, czy nie. Przepadek auta ma być stosowany także wtedy, gdy kierowca spowoduje wypadek przy zawartości powyżej promila alkoholu we krwi lub w sytuacji recydywy.

Jak podaje TVN Warszawa do 19 kwietnia policjanci na terenie garnizonu stołecznego skonfiskowali nietrzeźwym kierowcom ogółem 55 pojazdów, a 19 oddali na przechowanie "osobom godnym zaufania". Kim one są? - Ustawa nie określa cech, jakie ma mieć ta osoba, ale ogranicza się do stwierdzenia, że ma być godna zaufania, czyli taka, na której można polegać i której można zawierzyć – wyjaśnia podkomisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Dodaje, że taka osoba musi mieć wysoki autorytet w oczach oskarżonego i sądu. Jego rolą jest taki wpływ na oskarżonego, żeby stawiał się na każde wezwanie i nie utrudniał prowadzonego postępowania.

Odebrane samochody trafiają do policyjnego depozytu. Taki parking znajduje się na Ochocie przy ul. Włochowskie. Kolejne cztery są w Markach, Wołominie, Górze Kalwarii oraz Mińsku Mazowieckim.

Sąd może odstąpić od orzeczenia przepadku pojazdu tylko wtedy, gdy uzna, że jest to uzasadnione szczególnymi okolicznościami.

Na łamach "Super Expressu" pisaliśmy też o akcji warszawskiego ratusza. Drogowcy wystawiają na licytację wraki zabrane z ulicy. Akcja cieszy się dużym zainteresowaniem, a bezpańskie auta nieco reperują miejski budżet. Za każdym razem wśród wystawionych pod młotek samochodów można wyłowić prawdziwe perełki. Samochody, które poszły pod młotek zobaczysz w powyższej galerii.