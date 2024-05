i Autor: Łukasz Gągulski / Zdjęcie ilustracyjne

Górale odetchnęli z ulgą po decyzji Jędraszewskiego. "Obawiali się surowości jego osądów"

Okazuje się, że choć góralom ideowo jest blisko do abp. Marka Jędraszewskiego, to... niekoniecznie chcą go mieć za sąsiada. Z tego powodu na Podhalu z ulgą przyjęto decyzję, że hierarcha emeryturę spędzi w Krakowie. - Niektórzy górale obawiali się surowości osądów dotychczasowego metropolity, co mogłoby doprowadzić do konfliktów w naszej wspólnocie - powiedział "Gazecie Wyborczej" jeden z podhalańskich proboszczów.