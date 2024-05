Jędraszewski eksmitował kolejnego księdza. To bohater prześmiewczego psalmu

Matura 2024: angielski: Co jeśli podpisałem się pod mailem? CKE zajęła stanowisko!

Niezwykle burzliwe są ostatnie miesiące sprawowania przez abp. Marka Jędraszewskiego funkcji metropolity krakowskiego. Ciągle głośno jest o rezydencji, w której na emeryturze ma zamieszkać hierarcha, a tymczasem wybuchł nowy skandal. Metropolita wydał dekret nakazujący ks. Dariuszowi Rasiowi opuszczenie mieszkania znajdującego się w zabytkowej kamienicy w centrum Krakowa. Z informacji "Gazety Wyborczej" wynika, że ks. Raś musi się wyprowadzić do 11 maja. - Jeśli wykona polecenie hierarchy, kuria będzie miała do dyspozycji kolejne zabytkowe lokum, które metropolita będzie mógł wykorzystać - pisze "GW".

Nie jest to pierwszy konflikt pomiędzy abp. Jędraszewskim a ks. Rasiem. Pod koniec zeszłego roku ks. Isakowicz-Zaleski ujawnił, że proboszcz parafii mariackiej został wezwany przez biskupa krakowskiego do złożenia rezygnacji. Warto zaznaczyć, że probostwo parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny to jedna z najbardziej prestiżowych funkcji w krakowskim Kościele. Wiąże się ono z posiadaniem tytułu archiprezbitera mariackiego (zwanego też infułatem mariackim). Na początku XV wieku papież Bonifacy IX pozwolił archiprezbiterom mariackim na noszenie insygniów przysługujących biskupom: infuły, pierścienia i pastorału. Poniżej dalsza część artykułu.

Kto następcą Jędraszewskiego? W Krakowie będzie nowy biskup. Giełda nazwisk ruszyła

Ks. Raś jednym z bohaterów prześmiewczego psalmu o Jędraszewskim

Konflikt archiprezbitera mariackiego z abp. Jędraszewskim stał się tematem jednej ze zwrotek prześmiewczego psalmu na temat przejścia metropolity krakowskiego na emeryturę. Oto jej treść:

"Mariacka Bazylika perłą jest w koronie

A Ty myślałeś, że ona we łzach tonie

Duża wieża dobrze jest remontowana

Archiprezbiter Dariusz dogląda z wieczora i z rana"

Przypomnijmy, że aktualnie trwa remont dużej wieży mariackiej. Wykonywane jest między innymi czyszczenie wieży metodą ablacji laserowej. - Jest to laser impulsowy, czyli następuje pełna kontrola czasu trwania impulsu. Laser szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia cywilizacyjne, przemalowania czy zaplamienia bez naruszania powierzchni czyszczonego materiału - wyjaśnia parafia mariacka. Ze względu na prowadzone prace zwiedzanie hejnalicy nie jest obecnie możliwe.

