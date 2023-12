Jędraszewski usunie proboszcza bazyliki Mariackiej? To brat znanego polityka

Kraków. Będzie nowy proboszcz bazyliki Mariackiej? Ks. Isakowicz-Zaleski pokazał pismo bp. Jędraszewskiego

Jedna z najważniejszych parafii w Krakowie będzie miała nowego proboszcza? Z pisma, którego fragment ujawnił na portalu X ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski wynika, że abp Marek Jędraszewski chce odwołać ks. Dariusza Rasia z funkcji proboszcza bazyliki Mariackiej. Zanim jednak do tego dojdzie proboszcz dostał propozycję nie do odrzucenia: może sam złożyć rezygnację. Będzie wówczas rozpatrywany jako kandydata do "powierzenia w przyszłości innych urzędów kościelnych".

- Po archidiecezji krakowskiej krąży pismo (7 stron), które abp Jędraszewski wysłał do ks. Dariusza Rasia, b. sekretarza kard. S. Dziwisza wzywając go "po ojcowsku" do złożenia rezygnacji, bo inaczej i tak odwołany, co będzie miało wpływ na dalsze jego losy. Propozycja nie do odrzucenia - napisał na portalu X ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Kim jest ks. Dariusz Raś?

Ks. Dariusz Raś ma 54 lata. Święcenia kapłańskie przyjął 4 maja 1994 roku z rąk kardynała Franciszka Macharskiego. Ukończył Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie, a na Papieskim Uniwersytecie Santa Croce w Rzymie obronił doktorat. W latach 2004-05 był dyrektorem Radia Plus Kraków, następnie został sekretarzem metropolity krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza. 4 listopada 2011 r. został proboszczem parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie oraz archiprezbiterem bazyliki Mariackiej (infułatem mariackim). Prywatnie ks. Dariusz Rasia jest bratem posła Ireneusza Rasia (Trzecia Droga).

Po @ArchKrakowska krąży pismo (7 stron), które @AbpJedraszewski wysłał do ks. Dariusza Rasia, b. sekretarza kard. S. #Dziwisz.a., wzywając go "po ojcowsku" do złożenia rezygnacji, bo inaczej i tak odwołany, co będzie miało wpływ na dalsze jego losy. Propozycja nie do odrzucenia. pic.twitter.com/bvbziDHeDr— Isakowicz-Zaleski (@IsakowiczZalesk) December 6, 2023

