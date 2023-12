QUIZ. Jak dobrze znasz historię Krakowa? Te daty znają tylko eksperci

Kraków to z pewnością jedno z najsłynniejszych polskich miast, przez setki lat pozostające formalną stolicą Rzeczypospolitej. Historia Krakowa sięga zamierzchłych czasów, a to właśnie w stolicy Małopolski miało miejsce wiele ważnych wydarzeń związanych z losami naszego kraju. Zamek Królewski na Wawelu, Rynek Główny, Sukiennice, Bazylika Mariacka czy słynny ołtarz Wita Stwosza – to tylko jedne z nielicznych, znanych w całej Polsce atrakcji, jakimi może pochwalić się Kraków. Na co dzień jego mieszkańcy mijają wiele miejsc, które od najdawniejszych czasów skrywają w sobie wiele tajemnic. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, jaka historia otacza nas w danym momencie. W historii miasta miało miejsce wiele wydarzeń, które wspomina się do dziś. Jaka jest jednak ich historia? Czy znasz te daty związane z Krakowem? Sprawdź swoją wiedzę o historii królewskiego miasta w quizie, który przygotowaliśmy.

QUIZ. Jak dobrze znasz historię Krakowa? Ten daty znają tylko eksperci! Pytanie 1 z 10 1. W którym roku Kraków uzyskał prawa miejskie? 1257 1260 1351 Dalej