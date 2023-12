Nowa linia autobusowa połączyła Kraków z Jerzmanowicami. Za kilka dni rusza linia do Grębałowa

W niedzielę (3 grudnia) rozpoczął się adwent, który potrwa aż do wigilii świąt Bożego Narodzenia (24 grudnia). W tym czasie nieodłącznym elementem wystroju kościołów jest wieniec adwentowy z czterema świecami, które zapala się kolejno w następujące po sobie niedziele. Adwent wziął swoją nazwę od łacińskiego słowa adventus, czyli przyjście. Jest to oczywiście związane z oczekiwaniem na kolejne narodziny Zbawiciela. Kolorem liturgicznym używanym podczas adwentu jest fiolet, choć sam adwent jest okresem radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie. Tradycyjnie w czasie adwentu w kościołach są odprawiane roraty, czyli msze święte o Najświętszej Maryi Pannie. Mają one szczególną oprawę, ponieważ wierni na nabożeństwa przychodzą ze świecami oraz lampionami. Roraty zwyczajowo powinny być pierwszą odprawianą danego dnia mszą świętą, celebrowaną przed lub o wschodzie słońca, jednak współcześnie, ze względu na ułatwienie wiernym uczestnictwa w roratach, liturgia jest również odprawiana wieczorami.

Harmonogram rorat w najważniejszych kościołach Krakowa

W roratach z pewnością będzie chciało uczestniczyć wielu krakowian oraz turystów, przebywających w mieście podczas adwentu. O której i gdzie można to zrobić? Oto harmonogram rorat w najpopularniejszych kościołach w Krakowie:

bazylika Mariacka - godz. 7.00

kościół św. Wojciecha - godz. 6.30

kolegiata św. Anny- godz. 6.15 i godz. 16.00

katedra na Wawelu - godz. 7.00

kościół św. Piotr i Pawła - w dni powszednie godz. 18.00, w soboty godz. 7.00

sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach - godz. 8.00

bazylika św. Franciszka z Asyżu - godz. 6.00

kościół św. Szczepana - godz. 6.30, w poniedziałki również o godz. 18.00 (dla dzieci)

opactwo cystersów w Mogile - godz. 6.30

kościół Matki Bożej Królowej Polski - od poniedziałku do piątku godz. 18.00, w soboty godz. 7.00

kościół św. Mikołaja - godz. 6.30, w poniedziałki, środy i piątki również o godz. 18.00 - dedykowane zwłaszcza dzieciom

kościół św. Marka - godz. 12.30, w środy także o godz. 6.30

bazylika pw. Trójcy Świętej - godz. 6.30

kościół Przemienienia Pańskiego - w dni powszednie godz. 19.00, w soboty godz. 8.00

kościół św. Barbary - godz. 20.00

kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty - godz. 6.30 oraz dla dzieci godz. 18.30

kościół Zwiastowania NMP - od poniedziałku do soboty godz. 6.30

kościół św. Kazimierza - godz. 18.00, w soboty godz. 7.00

kościół św. Jacka - godz. 18.00

kościół pw. Boskiego Zbawiciela - godz. 18.30

kościół Pana Jezusa Dobrego Pasterza - godz. 6.30 oraz dla dzieci i młodzieży o godz. 18.00

