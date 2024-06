Moda duchownych

Ile kosztuje strój księdza? Sutanna i ornat to nie wszystko! Jedna szata to prawie 2 tys. zł

Księża odróżniają się od wiernych świeckich między innymi strojem. Na co dzień duchowni noszą sutannę, czyli długą aż do ziemi suknię zakrywającą niemal całe ciało, najczęściej koloru czarnego. Z kolei nabożeństwa są odprawiane w szatach liturgicznych, których poszczególne elementy są ściśle określone w prawie kościelnym. A ile kosztuje strój księdza? Wielu może być zdzwionych, ponieważ tego typu odzież nie należy do najtańszych.