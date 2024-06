Eurowybory 2024. Małopolska, Świętokrzyskie. Kto wygrał wybory do Parlamentu Europejskiego?

Kraków. W Empiku będzie można płacić oczami. "Najbardziej bezpieczne rozwiązanie"

Współpraca trzech firm: Empiku, Mastercard oraz PayEye zaowocowała powstaniem programu pilotażowego technologii umożliwiającej płacenie za zakupy... oczami. To nie scenariusz filmu science fiction! Od środy, 12 czerwca dokonywanie takich płatności faktycznie będzie możliwie i to w Krakowie. Technologia bazuje na fuzji biometrii tęczówki oka i twarzy.

- Jesteśmy dumni, że dostarczamy pierwsi na świecie technologię opartą o fuzję biometrii, czyli o dwa czynniki biometryczne, dzięki czemu jesteśmy najbardziej zaawansowanym i najbardziej bezpiecznym rozwiązaniem. Tym bardziej się cieszymy, że - jako polska firma, która stworzyła od zera (...) takie rozwiązanie - po sześciu latach (...) bardzo długiej i wytężonej pracy mamy zaszczyt absolutny być częścią tego programu - powiedział szef PayEye Daniel Jarząb. Poniżej dalsza część artykułu.

Gdzie będzie można płacić oczami?

Technologia zostanie uruchomiona pilotażowo w kilku sklepach marki Empik. Jednym z nich jest Empik znajdujący się w Galerii Kazimierz. Pozostałe lokalizacje to: Westfield Mokotów w Warszawie, Aleja Bielany we Wrocławiu, galeria Posnania w Poznaniu oraz centrum handlowe M1 Czeladź. Pilotaż potrwa co najmniej trzy miesiące z możliwością przedłużenia.

