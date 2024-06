i Autor: Shutterstock(2) Zdj. ilustracyjne.

Odpowiedź zaskakuje

Co robi ksiądz, gdy nikogo nie ma na mszy? Duchowny rozwiął wątpliwości internautów

Zastanawialiście się kiedyś, co robi ksiądz, gdy kościół jest pusty i nikogo nie ma podczas odprawianej mszy? Jeden z internautów zapytał o to na TikToku księdza Piotra Jarosiewicza. Odpowiedź duchownego może zaskoczyć. Co powiedział ksiądz? Poniżej szczegóły.