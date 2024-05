Kryzys w Kościele. Tylko jeden nowy ksiądz. Liczby nie kłamią

Skromne święcenia kapłańskie w archidiecezji poznańskiej. Tylko jeden nowy ksiądz

Pochodzący z Czarnkowa Paweł Florek będzie jedynym diakonem, który w sobotę (25 maja) odbierze święcenia kapłańskie od arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Uroczystość odbędzie się w katedrze na Ostrowie Tumskim.

Liczby nie kłamią. Kryzys powołań w archidiecezji poznańskiej jest widoczny. W 2002 r., kiedy żył jeszcze papież Jan Paweł II, liczba nowych księży wynosiła 19. Do 2012 r. ta liczba spadała, ale zawsze była dwucyfrowa. 2012 r. to znowu 19 nowych księży. Dziennikarze "Gazety Wyborczej Poznań" zwracają uwagę, że nowi kapłani z 2012 r. to ci, którzy przyszli do seminarium po śmierci Karola Wojtyły. Pierwszy poważny sygnał alarmowy miał miejsce 2015 r. Nowych księży było tylko 9. Od 2018 r. nie ma już roku, w którym więcej niż dziewięciu diakonów przyjmowało święcenia. W 2024 r. będzie to raptem jeden nowy ksiądz.

Jedynego święcenia kapłańskiego w 2024 r. udzieli w archidiecezji poznańskiej abp Stanisław Gądecki. W 2021 r. tak tłumaczył kryzys powołań. – Klerycy i księża wyrastają z naszych rodzin, z naszego społeczeństwa. Gdy wiele rodzin zostało dotkniętych rozmaitymi kryzysami, gdy żyjemy w społeczeństwie nastawionym materialistycznie, nie dziwmy się, że przenosi się to na kwestię powołań – cytuje wypowiedź Gądeckiego "Wyborcza".

Ks. Radek Rakowski, proboszcz parafii na Łacinie, który do seminarium poszedł w 2005 r., spadek liczby powołań traktuje jako wyzwanie. – Każdy z nas, duchownych, musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy swoim życiem i pracą daje innym ludziom dobre świadectwo – mówi ks. Rakowski i dodaje, że to także ma wpływ na liczbę powołań. Duchowny uważa również, że większą rolę w Kościele powinny odgrywać osoby świeckie. Zdaniem Rakowskiego rolą księży powinna być też ewangelizacja i "wyjście z kościołów i salek". Być może wtedy liczba powołań wzrośnie. Tym bardziej, że w planach na 2025 r. możliwe jest wyświęcenie trzech nowych księży w archidiecezji poznańskiej.

Źródło: "Gazeta Wyborcza Poznań"

