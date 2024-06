Przerażające odkrycie na ogródkach działkowych! Znaleziono zwłoki 46-latka

Wdrapał się po rusztowaniu na 60-metrową wieżę kościoła! Tak się tłumaczył. Nie do wiary!

O przedstawieniu zarzutów 45-latkowi w związku ze śmiercią mężczyzny w Międzychodzie poinformowało we wtorek (11 czerwca) lokalne Radio Poznań. Podało, że 45-letni Mariusz R. usłyszał zarzut zabójstwa i trafił na trzy miesiące do aresztu.

- Mężczyzna został przesłuchany. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa zarówno przed prokuratorem, jak i w czasie posiedzenia aresztowego. Złożył wyjaśnienia. One są odmienne od tego, co udało się już ustalić prokuraturze – podkreślił cytowany przez Radio Poznań rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak. Dodał, że podejrzany mężczyzna w chwili zatrzymania był pijany. Miał ponad 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Podejrzanemu grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.