Poruszająca reakcja parafian

Tragiczny wypadek księdza Jana! Proboszcz z Kiszewa walczy o życie

W czwartkowy wieczór, 3 kwietnia, w Ryczywole doszło do dramatycznego wypadku, w którym ciężko ranny został ksiądz Jan Tetzlaff, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Anny w Kiszewie. Mieszkańcy Kiszewa zjednoczyli się w modlitwie za jego zdrowie. Co się stało? Jak doszło do wypadku? Sprawę bada policja.